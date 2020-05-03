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Aktüel

Görev süreleri tamamlanan üyelere teşekkür belgesi

İl Encümeni Toplantısı Vali Ömer Toraman başkanlığında, Kütahya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:08:50 -
Görev süreleri tamamlanan üyelere teşekkür belgesi

İl Encümeni Toplantısı Vali Ömer Toraman başkanlığında, Kütahya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


1 yıllık görev süresini tamamlayan İl Encümeni üyeleri Aynur Koçuk Mercan, Ramazan Aydemir ve Kahraman Aktay’a teşekkür belgesi veren Vali Toraman, encümen üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.


İl Encümen Toplantısı gündemde yer alan 15 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

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