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Yaşam Görev başındaki polislere esnaftan sürpriz kutlama
Yaşam

Görev başındaki polislere esnaftan sürpriz kutlama

Yeniakit Publisher
2023-04-10 23:45:00 - 2023-04-10 23:45:35

Mersin'in Tarsus ilçesinde görev başındaki polislere esnaf yaş pastalı ve meşaleli sürpriz kutlama yaptı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde esnaf, akşam saatlerinde uygulama yapan polis memurlarına ellerindeki yaş pasta ve meşalelerle sürpriz yaparak, Polis Haftası'nı kutladı.

Mithatpaşa ve Gazipaşa mahalleleri arasında bulunan Paşalar Sekisi’nde çay bahçesi bulunan Cihan Yalçın, polisin iş yerine yakın yerde uygulama yapacağını öğrenince Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümü nedeniyle polislere bir sürpriz hazırladı. Hemen arkadaşlarını organize eden Yalçın, uygulama noktasına gelen polisleri yaş pasta ve meşalelerle karşıladı. Bir süre şaşkınlık yaşayan polisler, güzel sürprize alkışlarla teşekkür ettiler.

Cihan Yalçın, “Türk polisi bizim gözbebeğimizdir. Bu mutlu günlerinde yüzlerini güldürmek için bir anıya imza atmak istedik. Türk Polis Teşkilatımızın haftasını kutluyorum” dedi.


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