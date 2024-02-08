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Yaşam Görenlerin yürekleri ağızlarına geldi
Yaşam

Görenlerin yürekleri ağızlarına geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-08 22:12:00 -

Tomruk yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu diğer araçlarda bulunanları korkuttu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen olayda tomruk yüklü kamyonun devrilme tehlikesi yaşadığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl-Ortaköy Mahallesi Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tomruk yüklü kamyonet, seyir halindeyken devrilme tehlikesi yaşadı. Virajları dönerken yüreklerin ağza geldiği anlar, amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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