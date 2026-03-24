Görenlerin gözleri doldu! Kirli çizmeleriyle sağlık ocağına girmedi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir aile sağlığı merkezinin kapısında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Olay, Malatya Yeşilyurt Kiltepe Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiye de işçi olarak çalışan Hacı Turan Doğan işlem yaptırmak üzere geldiği merkezde çizmelerinin kirli olduğunu fark edince ayakkabılarını kapı girişinde çıkardı. Hacı Turan Doğan daha sonra galoş giyerek içeri girdiği görüldü.

İşlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan inşaat işçisi çizmelerinin kirli olması nedeniyle bu şekilde davrandığını belirtti.