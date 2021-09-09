Görenleri hayrete düşüren yaratık! Ağzını vücudundan katbekat fazla açıyor

Denizler ve okyanuslarda gizemi çözülemeyen binlerce canlı var. Bu canlılar, sessiz sedasız biçimde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Ancak aralarından bazıları, çeşitli özellikleriyle diğerlerinden öne çıkıyor. İşte bu canlılardan biri de "Yutucu yılan balığı"

Çenesini gövdesinden daha büyük açabiliyor

Denizlerin esrarengiz yaratığı "Yutucu yılan balığı", çenesini gövdesinden bile büyük şekilde açmasıyla büyük bir güç elde ediyor. Bu sayede düşmanlarına korku salan balık, hem kendisini avlamaya çalışanları uzaklaştırıyor hem de daha büyük canlıları yutuyor.