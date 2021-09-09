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Dünya Görenleri hayrete düşüren yaratık! Ağzını vücudundan katbekat fazla açıyor
Dünya

Görenleri hayrete düşüren yaratık! Ağzını vücudundan katbekat fazla açıyor

Ağzını gövdesinden çok daha fazla açarak kendisinden büyük balıkları yutma özelliğine sahip "Yutucu yılan balığı" görenleri hayrete düşürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 00:34:00 - 2021-09-09 00:59:57

Denizler ve okyanuslarda gizemi çözülemeyen binlerce canlı var. Bu canlılar, sessiz sedasız biçimde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Ancak aralarından bazıları, çeşitli özellikleriyle diğerlerinden öne çıkıyor. İşte bu canlılardan biri de "Yutucu yılan balığı"

Çenesini gövdesinden daha büyük açabiliyor

Denizlerin esrarengiz yaratığı "Yutucu yılan balığı", çenesini gövdesinden bile büyük şekilde açmasıyla büyük bir güç elde ediyor. Bu sayede düşmanlarına korku salan balık, hem kendisini avlamaya çalışanları uzaklaştırıyor hem de daha büyük canlıları yutuyor.

 

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