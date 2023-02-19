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Yaşam Görenleri hayrete düşüren tablo! Tek bir tanesi bile yerinden kıpırdamadı
Yaşam

Görenleri hayrete düşüren tablo! Tek bir tanesi bile yerinden kıpırdamadı

İki şiddetli depreme rağmen Kahramanmaraş'ta bir avize dükkanı sapasağlam ayakta duruyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 11:21:00 -

Kahramanmaraş’ta depremin ardından 4 katlı bir binada yer alan avize dükkanı ve katlarda bulunan ürünlerin sağlam kalması görenleri hayrete düşürdü.

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yüzlerce bina yıkılırken, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir avize dükkanı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmedi. Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.

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Yorumlar

fetösavar

rabbim diyor ki siz benim kanunlarımı hiçe saydınız... sonuç... fizik kanunlarını hiçe sayıp binanın havada duracağını düşünenler... masum insanların da kanına girdiniz...
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