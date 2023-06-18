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Sosyal Medya Görenleri gülümseten anlar!
Sosyal Medya

Görenleri gülümseten anlar!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 23:15:00 - 2023-06-18 23:31:37

Yatsı namazından sonra Amenerrasulü okuyan imam ile bir bebek arasında yaşanan anlar izleyenleri gülümsetti.

Bir camide kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde Yatsı namazından sonra Amenerrasulü okuyan imamın yanına bir bebeğin yaklaştığı anlar yer aldı.

Minik bebek imam sureyi okurken onu ilgiyle izledi. İmam ile minik bebek arasında yaşanan o anlar izleyenleri gülümsetti.

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