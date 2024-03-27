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Yaşam Görenler şaştı kaldı! Tam 10 kilo ağırlığında
Yaşam

Görenler şaştı kaldı! Tam 10 kilo ağırlığında

Yeniakit Publisher
2024-03-27 10:37:00 -
Görenler şaştı kaldı! Tam 10 kilo ağırlığında

Sinop'ta yakalanan 10 kiloluk kalkan balığı görenleri şaşırttı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, balıkçıların ağlarına 10 kilogramlık kalkan balığı takıldı.

Türkeli ilçesinde, balıkçılar tarafından Güllüsu mevkisi açıklarında Sinan ile Kenan Yalçın kardeşlerin attığı ağa takılan yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kalkan balığıyla birlikte 9 kilogram ağırlığındaki ikinci bir kalkan daha yakalandı.

Balıkçılar, nadir görülen bu büyüklükteki kalkanları yakalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kalkan balıklarını İstanbul'dan bir müşteriye sattıklarını sözlerine eklediler.

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