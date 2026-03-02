Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Bu sefer kardan adam değil kardan padişah
Erzincan’da kar yağışını sanatla birleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu İsmail İşler, her zaman yapılan kardan adam yerine kardan padişah yaptı.
Kar yağışının ardından ortaya çıkan çalışma, görenlerin ilgisini çekti. Ordu Caddesi üzerindeki parkta biriken karları toplayan İşler, farklı bir tasarım ortaya koymak istediğini belirterek kardan padişah yapmaya karar verdi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmada kaşık yardımıyla figürü ince ince şekillendiren İşler, detaylara özellikle önem verdi. Daha önce de kardan çeşitli figürler yaptığını ifade eden İşler, bu kez çalışmasını daha ayrıntılı ve gösterişli hale getirdi.
Ortaya çıkan kardan padişah, yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.