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Aktüel Görenler hayrete düştü! Öyle bir şeyi gelin arabası yaptılar ki..
Aktüel

Görenler hayrete düştü! Öyle bir şeyi gelin arabası yaptılar ki..

Yeniakit Publisher
2023-12-17 22:17:00 -

Kocaeli’de Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde mini süpürge aracı şoförü olan Türkan Baylan, aynı müdürlükte çalışan Faik Çalık ile evlendi.

Kocaeli’de Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde mini süpürge aracı şoförü olan Türkan Baylan, aynı müdürlükte çalışan Faik Çalık ile evlendi. Baylan'ın kullandığı mini süpürge aracını çiçek ve balonlarla süsleyen çift, gelin arabası olarak kullanırken, çöp kamyonları, su tankerleri ve diğer araçların da katılımıyla oluşturulan konvoyla ilçede tur attı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan ve Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden olan Türkan Baylan ile Faik Çalık dünya evine girdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki görevi mini süpürge aracı ile ilçeyi temiz tutmak olan Türkan Baylan, kullandığı aracı gelin arabası yapmak istedi.

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