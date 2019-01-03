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Görenler hayran oldu! Yeterince büyüyünce doğaya saldılar

Samsun'un Atakum ilçesinde henüz bir aylıkken bulunup, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde bakımları yapılan 2 peçeli baykuş, doğada tek başına yaşayabilecek hale geldikten sonra doğaya bırakıldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:23
Görenler hayran oldu! Yeterince büyüyünce doğaya saldılar

Samsun'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin geçen Ekim ayında doğada bulduğu 2 peçeli baykuş yavrusunun bakımı, Kızılırmak Deltası'ndaki Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde yapıldı.,

Veteriner hekim Paria Tabatabaei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aylıkken kliniğe getirilen yavru baykuşları özenle büyüttüklerini söyledi.

Yavru baykuşların doğada tek başına yaşamayı başarabilecek büyüklüğe ulaştığını vurgulayan Tabatabaei, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle, yavru tüylerini atan, içgüdüsel olarak uçmayı ve avlanmayı öğrenen peçeli baykuşları doğaya salma kararı aldıklarını belirtti.

Tabatabaei, "Bulundukları yerde baykuşları doğaya bıraktık. Bundan sonra doğada tek başına yaşamayı öğrenecekler." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:23
  1. Samsun
  2. Atakum ilçesi
  3. peçeli baykuş

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