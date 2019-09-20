0553 313 94 23

Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!

Hindistan'da yaşayan Shyam Lal Yadav isimli adamın kafasını çarptıktan sonra oluşan yara, 5 yıl sonra 10 santimlik bir boynuza dönüştü.

20 Eylül 2019 Cuma 12:22
Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!

Hindistan'ın, Madhya Prades eyaletindeki Rahli köyünden, 74 yaşındaki Shyam Lal Yadav'ın, kafasında çıkan yaklaşık 10 santimlik tek boynuz, yaklaşık beş yıl önce büyümeye başladı.

Shyam, bu boynuzun 2014 yılında, başını çarptıktan sonra ilginç şekilde kafasında filizlendiğini söyledi.

Shyam Lal Yadav, başlangıçta, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığını düşünüp ihmal etti. Boynuz, bu zamana kadar berberi tarafından kontrol altında tutuldu. Boynuzun sertliğinden ve büyümesine artık tahammül edemeyen Shyam, cerrahlardan yardım istemek zorunda kaldı.

Bu boynuzun kanser öncüsü lezyonlardan Korn Kutanea olduğundan şüphelendiler. Vakit kaybetmeden ameliyatla almaya karar verdiler. Shyam'ın ameliyattan önce çekilen fotoğrafları, boynuzun başının üstünden nasıl yükseldiğini gösterdi.

Cerrahlar, boynuzu çıkarmak için bir tıraş bıçağı kullandı, tekrarlamasını engellemek için büyümenin kök nedenini araştırmaya başladılar. Shyam, ameliyattan sonra hastanede 10 gün geçirdi ve çıkan biyopsi sonuçlarına göre boynuzun zararsız olduğu doğrulandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:22
  1. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ başvuruları nereye yapılıyor hangi bankaya TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
    1. TOKİ başvuruları nereye yapılıyor..
    2. Terör örgütü PKK'nın hedefinde onlar..
    3. AK Parti’yi suçlayan Davutoğlucu eski..
    4. Ayvacık'ta 48 kaçak göçmen yakalandı
    5. Güneş Sigorta da katılım sigortacılığı..
    6. Polis ile çatışmaya girmişlerdi!..
    7. Sukuk, Türk ve körfez yatırımcılarının..
    8. Yasa dışı bahisçilere operasyon : 55..
    9. Muğla'da göçmen botu battı! Kayıp..
    10. Dalak büyümesi nedir? Dalak büyümesi..
    11. Amerika Kübalı diplomatları kovuyor
    12. ASELSAN yaptı! Sınır nöbetine başlıyor
    13. Akrabasını uyurken tabancayla vurdu
    14. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde alınan toplu..
    15. İran'dan kritik uyarı! Gözümüzü..
    16. Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal..
    17. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan..
    18. Katılım Emeklilik’ten gülümseten..
    19. Abdullah Avcı'yı kara kara düşündüren..
    20. Otobüsün bagajından çıkanları görünce..
    21. Görenler gözlerine inanamıyor.....
    22. Cumhurbaşkanlığından 'Kapalı Maraş'..
    23. Selami Hüner kimdir? Selami Hüner..
    24. Müslümanlığı seçen Hırvat Halime'nin..
    25. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    26. Türkiye’nin En Organik Buluşması..
    27. Küçük kızın ölüm nedeni açıklandı:..
    28. Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu..
    29. Lemina'dan Fenerbaçe sözleri: Derbide..
    30. Korkutan manzara! Sokaklarda köpükler..
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Amerika'dan Türkiye'ye tehdit: Kesinlikle sabrımız yok!
    Amerika'dan Türkiye'ye tehdit: Kesinlikle sabrımız yok!
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı