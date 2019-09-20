Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!

Hindistan'ın, Madhya Prades eyaletindeki Rahli köyünden, 74 yaşındaki Shyam Lal Yadav'ın, kafasında çıkan yaklaşık 10 santimlik tek boynuz, yaklaşık beş yıl önce büyümeye başladı.

Shyam, bu boynuzun 2014 yılında, başını çarptıktan sonra ilginç şekilde kafasında filizlendiğini söyledi.

Shyam Lal Yadav, başlangıçta, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığını düşünüp ihmal etti. Boynuz, bu zamana kadar berberi tarafından kontrol altında tutuldu. Boynuzun sertliğinden ve büyümesine artık tahammül edemeyen Shyam, cerrahlardan yardım istemek zorunda kaldı.

Bu boynuzun kanser öncüsü lezyonlardan Korn Kutanea olduğundan şüphelendiler. Vakit kaybetmeden ameliyatla almaya karar verdiler. Shyam'ın ameliyattan önce çekilen fotoğrafları, boynuzun başının üstünden nasıl yükseldiğini gösterdi.

Cerrahlar, boynuzu çıkarmak için bir tıraş bıçağı kullandı, tekrarlamasını engellemek için büyümenin kök nedenini araştırmaya başladılar. Shyam, ameliyattan sonra hastanede 10 gün geçirdi ve çıkan biyopsi sonuçlarına göre boynuzun zararsız olduğu doğrulandı.