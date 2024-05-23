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Yaşam Gören telefonuna sarıldı! Adeta görünmez hale geldi
Yaşam

Gören telefonuna sarıldı! Adeta görünmez hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-23 15:34:00 -

Antalya'da etkili olan sis adeta koca şehri yuttu.

Antalya’da sabah saatlerinde ilçelerden başlayarak etkili olan yoğun sis tabakası nedeniyle kent adeta kayboldu. Nem oranının yüzde 94 olarak ölçüldüğü ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metreye kadar düştüğü turizm kentinde ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaşan kent sakinleri ve yabancı turistler büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne giderek ilginç manzarayı izledi. Bazı vatandaşlar da oluşan görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Sahilde yoğun sise rağmen denize girenlerin de olduğu gözlendi.

"İlk kez böyle bir manzara ile karşılaşıyorum"

Konyaaltı Varyantı'nda bulunan seyir terasında sahili izlemek isteyen vatandaşlar sis ile kaplı sahili görmekte zorlandı. Antalya doğumlu olduğunu belirten Mustafa Türker isimli vatandaş, "Antalya doğumluyum, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biraz değişik geldi. Görüş mesafesi 200 metre civarında, şu anda Konyaaltı Sahili'ni dahi göremiyoruz" dedi. Hüseyin Kutlu isimli bir başka vatandaş ise, "68 senedir Antalya’dayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.

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