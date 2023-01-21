Gören şok oldu! Damacana sularla ilgili flaş gelişme

Geçen yıl 18 TL seviyesinde olan 19 litrelik damacana su fiyatlarının 50 liraya kadar dayandığını ifade eden Mevlüt Tezel, "Birçok sektörde olduğu gibi damacana su sektöründe de fırsatçılar işbaşında. Damacana su fiyatlarındaki artış yüzünden bazı vatandaşlar şebeke suyu kullanmaya başladı. Musluklara filtre takanlar da var" dedi.

Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Geçen yıl 18 TL seviyesinde olan 19 litrelik damacana su fiyatları her ay düzenli bir şekilde arttı ve önceki gün yüzde 160 artışla 46,9 TL seviyesine yükseldi.

Su şirketleri; su ürünlerinin neredeyse yüzde 90-96'sının su değil, diğer maliyetlerden oluştuğunu söylüyor.

Yani suya değil, ambalaj malzemeleri ve taşımaya para ödüyormuşuz!

Su bu! Allah'ın suyu!

Ambalaj ve taşıma maliyetleri ne kadar artabilir ki?

Akaryakıt fiyatları uzun süredir sabit seyrediyor. Yani taşımada insan faktörü hariç fazla maliyet artışı olmasa gerek.

Ambalaj desen damacananın yapıldığı polikarbonat maddesi ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden üretiliyor. Ya da atık plastiklerin yeniden dönüşümüyle üretiliyor.

YÜZDE 160 ZAM

Küçük pet şişelerde her alışta ambalaj maliyeti oluşuyor ama müşteriler genelde damacanaya bir kere depozito veriyor ve damacana sürekli değiştirilerek su alınıyor. Yani her su aldığımızda yeni damacana alınmıyor.

Özetle yüzde 160 zamma gerekçe gösterilen ambalaj fiyatındaki artış inandırıcı gözükmüyor.

Birçok sektörde olduğu gibi damacana su sektöründe de fırsatçılar işbaşında.

Damacana su fiyatlarındaki artış yüzünden bazı vatandaşlar şebeke suyu kullanmaya başladı.

Musluklara filtre takanlar da var.

Filtre takılmasa bile son yapılan bilimsel araştırmalarda eğer taşıyıcı borularda sorun yoksa musluk suyunun damacana ve pet şişelerde satılanlardan daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı!

Damacana ve pet şişelerde uzun süre bekleyen suya mikroplastik karışıyor. Bu da kanser riskini artırıyor!"