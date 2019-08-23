Görele Belediyesi yaz okulu öğrencileri hünerlerini sergiledi

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen yaz okulu öğrencileri hazırlanan yıl sonu sergisi ve gösterisi yoğun ilgi gördü.

Görele ilçesinde düzenlenen yaz okuluna giden öğrenciler tarafından iki aylık süre zarfında hazırlanan resim, heykel, ebru ve taş boyama sanatları Halk Eğitim Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında öğrencilerin yaptıkları dans ve koro eşliğinde söyledikleri şarkılar ise izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Belediyemiz tarafından düzenlenen ve gerçekten sosyal anlamda eşi benzeri bulunmayan bu etkinlik çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Görele Belediyesi olarak belirli kalıpları aşmak için yola çıktık. Çevre ilçelerde var olmayan sosyal projeleri hayata geçirmeye başladık ve devam ediyoruz. Halkımızdan da bu yönde aldığımız olumlu görüşler çok hoşumuza gidiyor. Açtığımız yaz okulu ile birlikte çocuklarımızın sosyal açıdan gelişimini sağlıyoruz” dedi.