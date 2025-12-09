Google’ın yeni güncellemesi tepki çekiyor! Yüze estetik dokunuşu telefonla yapacak!

Touch Up, yüz üzerinde altı farklı bölgeyi ayrı ayrı düzenleyebiliyor

Yeni Google Fotoğraflar 7.56.0.839465534 sürümü Touch Up adlı sürpriz yeni bir araç içeriyor. Bu araç fotoğraflarda yer alan kişilerin yüzlerini daha ayrıntılı ve kontrollü şekilde düzenlemeye imkan tanıyor.

Kullanıcılar dudaklar, göz altları, irisler, kaşlar, dişler ve genel cilt pürüzsüzleştirme için ayrı seçeneklere erişiyor. Her seçenek yoğunluğu artırıp azaltmaya yarayan bir kontrol butonuyla ile birlikte çalışıyor.

Touch Up’ın en dikkat çeken yönü ise grup fotoğraflarında yüzleri tek tek işleyebilmesi. Fotoğraftaki yüzleri otomatik olarak algılıyor ve en fazla altı kişi için ayrı düzenleme sunuyor. Her yüz ayrı işleniyor.

Tek bir kaydırma hareketinin tüm yüzlere aynı etkiyi uyguladığı toplu düzenleme mantığı kullanılmıyor. Fotoğrafta altıdan fazla kişi varsa uygulama kullanıcıya bir hatırlatma yapıyor ve seçim hakkı tanınmadan sistemin belirlediği altı yüz üzerinde işlem yapılabiliyor.

Touch Up aracına Google Fotoğraflar düzenleme bölümündeki Actions sekmesinden erişiliyor. Özelliğin ilk kullanımında yaklaşık 16 MB boyutundaki makine öğrenimi modelinin indirilmesi gerekiyor. Bu indirme tamamlandıktan sonra araç tüm işlevleriyle kullanılabiliyor.

Güncellemenin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı. Ancak test edilen bu ile mevcut sürüm arasındaki farkın çok az olması nedeniyle dağıtımın kısa süre içinde başlaması bekleniyor.