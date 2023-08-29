Google'ın Ruslara olan borcu 200 milyon doları aştı!

Çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketi olan Google’ın Rusya'da başı beladan kurtulmuyor. Son dönemde Rusya'da açılan davalar sebebiyle devamlı para cezasına çarptırılan teknoloji şirketinin ülkedeki alacaklılarına olan borcunun ağustos ayı sonunda 20,1 milyar rubleyi (209 milyon dolar) geçtiği belirtildi.

Gazetemru'da yer alan habere göre, mayıs ayı sonunda mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas başvurusunda bulunacağını açıklayan Google Rusya’nın iflas davasının halihazırda denetim prosedürüne tabi olduğunu aktaran resmi haber ajansı TASS, denetim sonrası şirketin iflas başvurusunda bulunmayı planladığını hatırlattı.

Google’ın alacaklılarının toplantı düzenlediği kaydedilirken, ilk toplantıya Federal Vergi Servisi (FNS), Izhevsk Radyo ve TV Fabrikası, Alfa Textile (Rus giyim pazarındaki ithalatçı ve distribütör), 2GIS kartografik servisi ve teknoloji şirketi Proxima Technology temsilcilerinin katıldığı belirlendi.

Bu şirketlerin Google’ın borcunun yüzde 97,2’sini oluşturduğu belirtilirken, 22 Ağustos’taki toplantıda toplam borcunun 20,177 milyar rubleyi aştığı, ayrıca alacaklıların, Moskova Takim Mahkemesi’ne Google’ın iflas ettiğini ilan etmesi ve ona karşı iflas davası açması için dilekçe vermeye karar verdikleri de açıklandı.

Google Rusya’nın çalışan ücretlerindeki gecikmeler, kıdem tazminatı ödemesi ve diğer özlük haklarıyla ilişkili zorunlu ödemelerle ilgili borcun ise 271,2 milyon ruble olduğu eklendi.

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Mayıs 2022’de ABD’li şirketin Rusya’daki iştiraki Google LLC’nin iflas başvurusunun Moskova Tahkim Mahkemesi tarafından tescil edildiği belirtilirken, Google LLC’nin iflasının tanınması başvurusunun henüz mahkeme tarafından değerlendirilmediğini, tahkim davaları dosyasında planlanan duruşma tarihlerinin ​​de belirtilmediğini aktaran Kommersant gazetesi, en son mayıs ayı sonunda, Federal İcra Servisi tarafından 7,7 milyar rubleden fazla bir ciro cezası alan Google’ın 22 Mart itibariyle mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verdi.