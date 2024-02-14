Google’ın projesi geliyor! Petrol ve gaz tesisleri: metan gazı problemleri, koşullarında çıkış kapısı olmayı uymuyor

Google, Mart ayında tanıtımı yapılacak olan ve dünyadaki metan seviyeleri hakkında veri toplayacak bir uydu projesini destekliyor. Yeni uydu, günde 15 kez, Dünya çevresinde 300 mil yörüngede dönecek. Metan gazının karbondioksite oranla ısı tutma kapasitesi daha yüksek. Bu yüzden bilim insanları metanın sera etkisine ve küresel ısınmaya sebep olduğunu söylüyor.

Google’ın projesi petrol ve gaz tesislerine odaklanıyor

Petrol ve gaz çıkaran firmalar düzenli olarak metan yakıyor ve açığa çıkarıyor. Google projesi petrol ve gaz tesislerindeki metan emisyonlarına odaklanacak. Yeni proje, Google ile kar amacı gütmeyen küresel bir iklim grubu olan Çevre Savunma Fonu arasındaki bir işbirliği.

Uydular tarafından yakalanan veriler, Google’ın yapay zeka araçları tarafından işlenecek. Daha sonra da dünya çapındaki petrol ve gaz altyapısındaki metan sızıntılarını tespit etmeyi amaçlayan bir metan haritası oluşturmak için kullanılacak. Ancak önemli bir sızıntı tespit edildiğinde bundan sorumlu altyapıya sahip olan şirkete özel olarak bilgi verilmeyecek.

Metan emisyonlarının kontrolüne ilişkin uluslararası bir kural bulunmuyor. Avrupa Birliği, petrol ve gaz sızıntıları onarmayı ve bunları azaltmayı amaçlayan bir dizi öneri üzerinde anlaşmaya vardı. Üye ülkelerde 2025’ten itibaren kömür yakma yasaklanacak. Metan gazı haritası birkaç haftada bir uydudan gönderilecek ve Google Earth Engine’de yayınlanacak.

2017 yılında Avrupa Uzay Ajansı, metan da dahil olmak üzere atmosferdeki eser gazların varlığını gösteren Trompomi adlı benzer bir uydu cihazını fırlattı. Trompomi verilerini kullanan Carbon Mapper, 2022’de en büyük metan bulutlarının Türkmenistan, Rusya ve ABD’de görüldüğünü belirten bir rapor yayınladı.

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embeteknoloji'nin aktardığı bilgilerde: NASA, gaz seviyelerinin son 200 yılda iki kattan fazla arttığını ve bunun %60’ının insan faaliyeti tarafından olduğunu söylüyor. Bu yüzdeye en büyük katkıyı besi hayvanları, özellikle de inekler sağlıyor. 2020 yılında ABD Çevre Koruma Ajansı, tek bir ineğin her yıl 154-264 pound metan gazı üretebileceğini söyleyen bir rapor yayınladı. Dünya çapında etleri için yetiştirilen yaklaşık 1,5 milyar ineğin olduğuna inanılıyor.