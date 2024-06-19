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Teknoloji Google'ın Gemini uygulaması Türkiye'de
Teknoloji

Google'ın Gemini uygulaması Türkiye'de

Yeniakit Publisher
2024-06-19 15:11:00 -
Google'ın Gemini uygulaması Türkiye'de

Pek çok şirket gibi Google'da yapay zeka alanına yatırımlar yapıyor. Google'ın yapay zeka adımı Gemini artık Türkiye'de kullanılmaya başladı.

Pek çok şirket gibi Google'da yayap zeka kullanımına ağırlık verdi. Bu kapsamda atılan adımlardan olan Gemini uygulaması Türkiye, Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka'da kullanılmaya başladı.

Gemini, kullanıcıların belge yükleme, veri analizi gibi işlemleri çok daha geniş bir context (bağlam) penceresi olan 1 milyon pencerelik bir kapasite ile gerçekleştirmesine olanak tanıyan, Google’ın yeni nesil modeli 1.5 Pro‘yu içeriyor. Bu özellikler şimdi Hindistan’da kullanıma sunulmuş olsa da, Türkiye’deki kullanıcıların da en azından mobil uygulamayı kullanma imkanı gibi yeniliklerle tanışacak olması büyük bir heyecan  oluşturuyor.

Mesajlar üzerinden erişim sağlanabiliyor

Gemini, Google Mesajlar üzerinden de erişilebilir durumda. Kullanıcılar, “Sohbet başlatın” düğmesine tıklayıp Gemini’ı seçerek, Google Mesajlar uygulaması içinden çıkmadan mesaj taslağı hazırlayabilir, yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilir veya sadece sohbet edebilirler. Bu özellik şimdilik sadece İngilizce olarak ve belirli cihazlarda kullanılabilir durumda.

Gemini ile sohbet imkanı

Türkiye’deki kullanıcılar için ise, Google’ın bu adımı Gemini uygulamasının Google Play Store üzerinden Android cihazlar için indirilip kullanılabileceği anlamına geliyor. iOS kullanıcıları ise Gemini’ı Google uygulaması üzerinden deneyimleyebilirler. Yazma, planlama, öğrenme ve çok daha fazlası için kullanıcılar artık Gemini ile sohbet edebilirler.

Gemini’nin mobil uygulaması, ayın başında Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanıma sunulmuştu. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya gibi ülkelerde de sunulan bu hizmet, Türkçe desteği ile birlikte artık Türkiye’de de kullanıcılarla buluşuyor.
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Kaynak: Teknoblog

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