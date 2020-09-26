Google'dan Youtube kararı!
Teknoloji devi Google, Youtube'da kısıtlanmış videolara karşı yaş sınırının kolayca geçilmesini önlemek amacıyla yeni bir yazılım geliştirileceğini duyurdu.
ABD merkezli teknoloji devi Google, Youtube'da yer alan bazı içeriklere karşı yaş sınırını güncellemeye hazırlanıyor. Şirket yaptığı açıklamayla, Youtube'da kısıtlanan videolara karşı yaş sınırının kolayca geçilmesini engelleyecek yeni bir yazılım geliştirileceğini duyurdu.
Yaş sınırı kriterlerini güncellemek amacıyla harekete geçen Google, bu kısıtlamayı uygulayacak yeni yazılımın yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.