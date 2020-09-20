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Teknoloji Google'dan yeni yapay zeka kararı
Teknoloji

Google'dan yeni yapay zeka kararı

Video paylaşım sitesi YouTube'u bünyesinde bulunduran Google, videoların bundan sonra yapay zeka yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetlenmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:55:00 -
Google'dan yeni yapay zeka kararı

YouTube'da bulunan videolar bundan böyle yapay zeka ile değil ağırlıklı olarak insan denetiminde olacak. Google'ın bu kararı almasında sakıncalı olarak belirlenen içeriklerde yapay zekanın daha hassas davranması olarak gösteriliyor.

Yapay zeka 11 milyon video sildi

Nisan ve Haziran arasında 11 milyondan fazla videonun yapay zeka tarafından kaldırıldığı bildirilirken, bir ihlal yapmayan 160 bin videonun da sistem tarafından otomatik olarak silindiği açıklandı. Google'ın 10 bin kişilik video denetleme ekibi pandemi nedeniyle tam zamanlı çalışmayınca yerlerine yapay zeka bakmıştı. Google yetkilileri yapay zekanın yeteri kadar başarılı olmadığını düşünüyor.

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