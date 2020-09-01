Google'dan Türkiye'deki reklamlara kesinti kararı!
Google, Türkiye'deki reklamlar için yeni bir açıklama yaptı. Google, yaptığı açıklama ile Türkiye'de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5'lik kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu.
Google'dan reklamlarla ilgili açıklama geldi. Google yaptığı açıklamada Türkiye'deki reklam ücretlerine ek maliyet getireceğini duyurdu.
Kullanıcılara gönderdiği e-postada 1 Kasım 2020 tarihiyle Türkiye'de sunulan reklamlardan yüzde 5'lik ekstra ücret kesileceği belirtildi.
Google, "Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri" diye adlandırdığı kesinti için Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle olduğu
Sadece Türkiye'de geçerli değil
Google'ın ek kesinti uygulaması sadece Türkiye'de geçerli olmayacağı bildirildi.
Avusturya ve İngiltere'de de Google reklam ücretlerine ek maliyet getirecek. Avusturya'daki kesinti yüzde 5 olurken İngiltere'deki kesinti yüzde 2 olarak belirlendi.
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