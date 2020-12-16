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Teknoloji Google'dan sonra bu sefer de Spotify çöktü!
Teknoloji

Google'dan sonra bu sefer de Spotify çöktü!

Geçtiğimiz günlerde Google hizmetlerinde yaşanan sorunlardan sonra bugünse Spotify'a erişimde sorunlar yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:25:00 -
Google'dan sonra bu sefer de Spotify çöktü!

Geçtiğimiz günlerde birçok Google hizmeti devre dışı kalmıştı. Youtube başta olmak üzere çoğu uygulamaya erişim sorunu yaşanıyordu.

Bugünse online müzik platformu olan Spotify, Türkiye dahil birçok ülkede erişilemez hale geldi. Spotify kullanıcıları sosyal medyada çalma listelerine erişmekte ve oturum açmada sorun yaşadıklarını belirtiyor. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen soruna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Google'dan sonra bu seferde Spotify çöktü!

Spotify'da dünya çapında erişim sıkıntısı yaşanıyor. Avrupa merkezli olan sorun ülkemizdeki kullanıcıları da etkiliyor. Konuyla ilgili henüz Spotify'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde buna benzer şekilde Google hizmetlerinde de erişim sıkıntısı meydana gelmişti. Kısa süre içindeyse sorunlar çözülmüştü.

Paylaşılan bilgilere göre son bir saattir küresel olarak birçok kullanıcı, Spotify'a erişimde sorunlar yaşıyor. Ancak bazı kullanıcılar bu sorundan etkilenirken, bazı kullanıcılar da hiç sorun yaşamadıklarını ve uygulamanın düzgün bir şekilde çalıştığını dile getiriyorlar. Ülkemizdeki kullanıcıların bir kısmıysa çalma listelerine erişmekte sorun yaşarken, bir kısmı da uygulamanın açılış erkanında donup kaldığını dile getiriyor. Büyük ihtimalle yakın zaman içinde Spotify'dan resmi bir açıklama gelir ve sorun birkaç saat içinde çözüme kavuşur.

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