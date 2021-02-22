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Gündem Google'dan Mersin'deki 'Gizemli ev' hamlesi
Gündem

Google'dan Mersin'deki 'Gizemli ev' hamlesi

Mersin'de MİT gözetiminde 1 yıl boyunca kazı çalışması yapılan ev Google tarafından 'Gizemli ev' olarak işaretlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 09:58:00 -
Google'dan Mersin'deki 'Gizemli ev' hamlesi

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da kazı çalışması başlatıldı.

3 Kasım 2017'de sona eren kazıyı yapan ekipler, malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı.

Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.

Kazı sonrası rapor hazırlandı

St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kültür varlığına ratlanmadı

82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

'Gizemli ev' olarak işaretlendi

Evde yapılan çalışmalar gizemini korurken Google'ın 'haritalar' hizmeti, günlerce konuşulan evi 'gizemli ev' olarak işaretledi. Tarsus ilçe merkezinde olan ev, haritada araştırma yapan kişilerin dikkatini çekerken, vatandaşlar evin haritalara işlenmesinden memnun.

 "Burayı merak edip gelenler oluyor"

Popüler hale gelen gizemli evi görmek isteyenlerin artık daha kolay bulacağını belirten İlker Soyal, "Burayı merak edip gelenler oluyor. Çoğu insan bulamıyor. Google haritalara işaretlenmesi ile vatandaşlar daha kolay bulacak. Biz de merak ediyorduk. Haritalara girince direk eve getirdi." dedi.

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