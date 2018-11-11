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Google'dan hayat kurtaran yeni özellik! Bundan sonra Chrome'da...

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru olan Google'ın internet tarayıcısı Google Chrome’un yeni sürümü Chrome 71, kullanıcılardan izinsiz olarak para almaya çalışan sitelere karşı tüm kullanıcıları uyaracak.

11 Kasım 2018 Pazar 19:38
Google'dan hayat kurtaran yeni özellik! Bundan sonra Chrome'da...

Google’ın internet tarayıcısı Chrome’un gelecek ay yayınlanacak olan yeni sürümü Chrome 71 ile internet kullanıcılarını ve özellikle de online alışveriş yapanları oldukça rahatlatacak yeni bir özellikle gelecek.

İnternet üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı güvenlik önlemlerini artıran Google tarayıcısının yeni sürümünde, kullanıcıları bilgileri veya rızaları olmadan ödeme sayfalarına yönlendiren siteler hakkında uyarı gösterecek.

Chrome 71 sürümüyle hayata geçecek olan bu yeni önlemle özellikle mobil ücretlendirme servisleri hedefleniyor.

Kara listeye alınacak

Google, Chrome’daki bu yenilikle birlikte, üyelik işlemleri veya giriş için kullanıcılardan GSM numarası isteyip, ardından kullanıcılardan habersiz mobil hattı veya kredi kartı üzerinden ödeme yapılan sayfalara yönlendiren siteler, konusunda uyaracak.

Bu tarz ödeme dolandırıcılığı yapan siteler veri tabanında filtrelenecek ve Google’ın kara listesine alınacak.

“Açmaya çalıştığınız sayfa, sizden ödeme almaya çalışabilir” notu ve kırmızı dikkat ikonu ile gösterilecek olan bu uyarılar, Chrome’un hem masaüstü hem de mobil versiyonlarında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:38
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