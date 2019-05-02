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Google'dan flaş yenilik! Bundan sonra otomatik olacak

Teknoloji devi Google, kullanıcılarına arama ve yer geçmişini 3 veya 18 ay geçtikten sonra otomatik silme seçeneği sunacak.

02 Mayıs 2019 Perşembe 19:30
Google'dan flaş yenilik! Bundan sonra otomatik olacak

BBC'nin haberine göre, arama motoru devi Google, şahsi veride daha fazla kontrolü sağlayacak uygulamayı gelecek haftalarda başlatacak.

Uygulamayla kullanıcılara arama ve yer geçmişlerini, üzerinden 3 ya da 18 ay geçtikten sonra otomatik silme yönünde seçenek sunulacak.

Google halihazırda YouTube, Maps ve Search sitelerini kullananların verilerini manuel silmelerine izin veriyor.

Arama motoru, geçen yıl yer geçmişini kapatmalarına rağmen kişilerin nereye gittiğinin izini sürmekle suçlanmıştı.

Google'da internet geçmişi ve yer takibi, her hesapta ayarlar bölümünde durdurulabiliyor.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 19:30
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