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Gündem

Google'dan Ayasofya adımı

24 Temmuz'daki namaz ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili Google'dan önemli bir düzeltme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:00:00 -
Google'dan Ayasofya adımı

Yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili Google harita üzerinde flaş bir düzeltme yaptı. Haritalar üzerinden Ayasofya araması yapıldığında artık cami olarak görülüyor.

24 Temmuz'daki cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor. Cami çevresinde açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Polis, meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı. Tarihi gün öncesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Google haritalarda Ayasofya'yı 'cami' olarak işaretledi. Ayasofya araması yapılıp haritalara bakıldığında Ayasofya Camii olarak görülüyor.

Tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya'nın yeni tabelasının açılışını bugün yaptı. Yeni ismi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Tabelanın yazısını Hattat Mehmet Özçay yazdı.

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