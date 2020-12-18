Google'dan Android kullanıcılarına müjdeli haber

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android kullanıcılarını sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu. Şirket, Android güncellemeleri konusunda Qualcomm ile işbirliğine gitti. 'Project Treble' olarak isimlendirilen bu proje ile Snapdragon 888 işlemcili Android telefonlara 4 yıl boyunca güncelleme desteği sunulacak.

Her iki şirkette söz konusu proje kapsamında Snapdragon 888 işlemcisini kullanacak olan Android telefonlara 4 yıllık güvenlik güncellemesi sunacak. Buna ek olarak, Android lansman sürümü + 3 Android güncellemesi desteği de yeni Snapdragon işlemcili telefonlara verilecek. Ayrıca Project Treble, gelecekteki Snapdragon işlemciler için de geçerli olacak.

Çok yakın zamanta tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro gibi cihazların da 4 yıllık güncelleme desteğine sahip olması bekleniyor. Böylece Snapdragon 888'li telefonlar Android 11'e ek olarak Android 12, 13 ve 14 sürümlerine de geçiş yapabilecek.