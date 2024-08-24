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Teknoloji Google'da yapay zeka tartışması! Askeri anlaşmalar rahatsız etti
Teknoloji

Google'da yapay zeka tartışması! Askeri anlaşmalar rahatsız etti

Yeniakit Publisher
2024-08-24 02:27:00 -
Google'da yapay zeka tartışması! Askeri anlaşmalar rahatsız etti

Teknoloji devi Google'ın yapay zekası askeri operasyonlarda kullanılıyor mu? DeepMind çalışanları şirketin askeri anlaşmalardan vazgeçmesini istedi.

Google’ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind, yeni bir tartışmanın ortasında kaldı. Mühendis ve araştırmacılar, yapay zekanın savaşta kullanılmasına ilişkin etik kaygıları gerekçe göstererek Google’ın askeriye ile olan anlaşmalarını iptal etmesini istiyor.

Google DeepMind çalışanları, askeri anlaşmalar yüzünden ayaklandı

DeepMind’in yaklaşık yüzde 5’ini temsil eden bir çalışan grubu, Google ve askeriye arasındaki anlaşmaların geri çekilmesini istedi. 200 kişilik DeepMind çalışanları, şirketin askeri kuruluşlarla yaptığı sözleşmeleri yeniden gözden geçirmesini talep ediyor.

Araştırmacılar, Google tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisinin çatışma bölgelerinde gözetleme ve hedefleme için kullanılabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Buna göre yöneticilere gönderilen şikayette Google ve İsrail ordusu arasındaki “Project Nimbus” anlaşmasına dikkat çekildi.

Project Nimbus isimli bulut bilişim anlaşması; İsrail hükümetinin Filistinlileri gözetlemek ve Gazze’deki bombalama hedeflerini seçmek için yapay zeka araçlarını kullanıyor. DeepMind araştırmacıları ise bu tür kullanımların etik olmadığını ve yapay zeka konusunda liderliği zedelediğine inanıyor.
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Bu durumun ayrıca Google ve DeepMind’in ilkeleriyle ters olduğunu ifade ettiler. Çalışanlar, Google yönetimine bazı çağrılarda da bulundu. Buna göre askeri birliklerin, şirkete ait bulut bilişim sistemlerine erişip erişmediği konusunda açıklama yapmaya davet etti.

Raporlara göre Google, çalışanlardan gelen bu isteklere karşı henüz kesin bir yanıt vermedi. Ancak ordu ile olan ilişkisine dair endişeleri gidermek için çalışanlarıyla iletişime geçeceği söyleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

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