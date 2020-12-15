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Teknoloji Google'da esnek çalışma modeli kalıcı hale geliyor
Teknoloji

Google'da esnek çalışma modeli kalıcı hale geliyor

Teknoloji devi Google, Eylül 2021'e kadar uzaktan çalışma uygulamasına devam edileceğini açıkladı. Ayrıca şirket, esnek çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi için çalışanlarla birlikte yeni bir düzeni test edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:27:00 -
Google'da esnek çalışma modeli kalıcı hale geliyor

Yeni tip koronavirüs salgını, teknoloji sektörünü de etkisi altına aldı. Pek çok şirket, salgının başlangıcından itibaren uzaktan çalışma modelini benimsemeye başladı. Bu şirketlerden biri de ABD merkezli teknoloji devi Google oldu.

Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma modeline geçen şirket, yaptığı yeni bir açıklamayla uzaktan çalışma uygulamasının Eylül 2021'e kadar ertelendiğini bildirdi.

Ayrıca şirket, çalışanlar için esnek bir çalışma programı oluşturarak, bu programın ne kadar sürdürülebilir olacağını test edeceğini de açıkladı.

Hazırlanan yeni programa göre çalışanlar, haftanın sadece üç günü ofise gidecek. Geriye kalan çalışma günlerindeyse herkes evinde olacak. Doğrudan Google CEO'su Sundar Pichai tarafından duyurulan bu hibrit çalışma modelinin test sürecine göre de nihai karar verilecek.

Eğer Google çalışanları bu durumdan memnun kalırlarsa, sistemin kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

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