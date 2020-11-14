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Teknoloji Google'a şok suçlama
Teknoloji

Google'a şok suçlama

Teknoloji devi Google, kullanıcıların izni olmadan hücresel veri üzerinden bilgi aktarımı yaptığı iddiasıyla suçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:56:00 -
Google'a şok suçlama

ABD merkezli teknoloji devi Google, şok bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Android işletim sisteminin arka planda kasıtlı olarak hücresel veri üzerinden bilgi aktarımı yaptığı iddiasıyla şirkete dava açıldı. Davacılar, Google'ın kullanıcı bilgilerine haksız yere müdahale ettiğini öne sürdü.

Google'ın bu bilgileri milyarlarca dolar kâr elde etmek için kullandığı ifade edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Google tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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