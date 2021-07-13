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Dünya

Google'a dev ceza! Tam 500 milyon euro

Fransa, telif hakları ihlali nedeniyle Google'ın bağlı olduğu çatı kuruluş Alphabet'e 500 milyon euro kesti.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 11:13:00 - 2021-07-13 11:26:57
Google'a dev ceza! Tam 500 milyon euro

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'e bir ceza daha geldi.

Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin aktarımına göre Google'a 500 milyon euro ceza verildi.

Güncel kurla 5.1 milyar liraya denk gelen bu cezanın sebebi olarak Google'ın yaptığı telif hakları ihlalleri gösterildi.

Haziran 220 milyon euro ceza verilmişti

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a reklam tekelini kötüye kullandığı gerekçesiyle Haziran ayında da ceza vermişti.

Alphabet'e haziranda verilen ceza ise 220 milyon euro olmuştu.

ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google'ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtildi.

DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar euro gelir elde etti.

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