Google yine onu seçti

Dünyanın en popüler tarayıcısı ve dünyanın önde gelen AB merkezli siber güvenlik teknolojisi kuruluşu bir arada çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı. İşbirliği Google Chrome'un Windows kullanıcılarına yönelik güvenli tarama özelliğinin bir parçası olan Chrome Cleanup üzerinde yoğunlaşıyor.

ESET, ilk kez 2017'de Google işbirliği ile Google Chrome kullanıcılarının internette rahatça dolaşmalarını sağlayacak Chrome Cleanup temizlik aracını çıkardığını duyurmuştu.

Nasıl çalışıyor?

Google, Chrome Cleanup'ta ESET'in teknolojisini, zararlı yazılımlarla ilgili kullanıcılarını uyarmak için kullanıyor. Örneğin yasal bir yazılım veya içerik indirildiğinde istenmeyen veya potansiyel olarak zararlı yazılımlar da gizlice kullanıcının cihazlarına girmeye çalışabilir. ESET güvenlik teknolojisini kullanan Google Chrome, bu durumda kullanıcılarına istenmeyen yazılımı kaldırma seçeneği sunuyor. Chrome Cleanup, kullanıcıya görünmeden veya kullanıcıyı rahatsız etmeden arka planda çalışıyor. İstenmeyen yazılımı siliyor ve silme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra kullanıcıyı bilgilendiriyor.

Teknolojimiz ve mühendislerimiz en ön cephede güvenliği sağlıyor

ESET Teknoloji Müdürü (CTO) Juraj Malcho, "Chrome kullanıcılarının teknolojiyi daha güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için Google ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı. Malcho sözlerini şöyle sürdürdü: "Devam eden işbirliğimiz, her iki şirketin de kullanıcılarını güvende ve emniyette tutmak istemesinin kanıtıdır. Çoğu Windows kullanıcısının tarayıcı olarak Chrome'u seçmesi nedeniyle, ESET'in teknolojisi ve mühendisleri en ön cephede güvenliği sağlıyor."

ESET, Google Play Store'un da korunması için çalışıyor

İki şirket, APP Defense Alliance teknoloji ortaklığı çerçevesinde Google Play Store'un güvenliğini sağlamak üzere de birlikte çalışıyor. ESET ayrıca, Google Cloud'un güvenlik analiz platformu olan Chronicle'ın kullanıcılarına da zararlı yazılımlarla ilgili veri sağlıyor.