Google yapay zeka devrimine imza atacak! Bard'ın yerini Gemini alacak

Google, yapay zeka konusunda büyük bir ilerleme kaydederek Gemini adlı yeni yapay zeka sistemi için güncellenmiş özelliklerini tanıttı. Bard'ın yerine geçecek olan Gemini, metin, görüntü, ses ve video alanlarında önemli gelişmelere imza atıyor.

shiftdelete.net'teki habere göre Gemini, yalnızca modellerden fazlasını temsil ediyor.

Zira milyarlarca insanın her gün kullandığı ürünlerden, geliştiricilere ve işletmelere yenilik yapmaları için yardımcı olan API’ler ve platformlara kadar geniş bir ekosistemi destekliyor.

Google Gemini’nin Ultra 1.0 olarak adlandırılan yeni ve en büyük modeli, matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp ve etik gibi 57 konunun bir kombinasyonunu kullanarak bilgi ve problem çözme yeteneklerini test eden MMLU’da (kapsamlı çoklu görev dil anlayışı) insan uzmanları geride bırakan ilk model oldu.

Bu süreçte Bard ise Gemini Advanced tanıtımı ile insanların en yetenekli modelleri doğrudan deneyimlemeleri için en iyi yol oldu. İlerleyen süreçte ise Bard artık Gemini olarak adlandırılacak. Gemini, web üzerinde 40 dilde kullanılabilir durumda ve yeni bir Gemini uygulaması Android ile birlikte iOS‘taki Google uygulamasına geliyor.

Ultra sürümü Gemini Advanced olarak adlandırılacak ve mantık yürütme, talimatları takip etme, kodlama ve yaratıcı iş birliği gibi alanlarda çok daha yetenekli bir deneyim sunacak. Örneğin, kişisel öğrenme stilinize uygun bir özel öğretmen veya içerik stratejisi planlama veya iş planı oluşturma konusunda size yardımcı olacak bir yaratıcı ortak olabilir.

Gemini Advanced, Google’ın yapay zeka özelliklerinin en iyisini tek bir yerde sunan yeni Google One AI Premium planına abone olarak kullanılmaya başlanabilir. Bu premium plan, popüler Google One hizmetinin üzerine inşa edilmiştir ve Workspace ve Google Cloud gibi insanların ve işletmelerin her gün kullandığı ürünlere Gemini modellerinin yeteneklerini getirir.