Google Twitter hesabından duyurdu: Yenileniyor

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Yayınlanan haberleri anahtar kelimeler üzerinden kategorize eden ve kullanıcıya daha konforlu bir arama sunan Google, haberler sekmesinde revizyona gidiyor. Google’ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Önümüzdeki birkaç hafta içinde yeniden tasarladığımız ‘haberler’ arama kategorisini sunacağız. Bu tasarımda yayıncı adları daha belirgin hale gelecek ve yayınlar daha net bir şekilde düzenlenecektir” ifadeleri kullanıldı.