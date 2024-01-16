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Teknoloji Google TV kullanıcılarına büyük kolaylık! O sorun artık tarih olacak
Teknoloji

Google TV kullanıcılarına büyük kolaylık! O sorun artık tarih olacak

Yeniakit Publisher
2024-01-16 15:54:00 -
Google TV kullanıcılarına büyük kolaylık! O sorun artık tarih olacak

Google ve Android TV kullanıcılarının, Bluetooth cihazlarını televizyonlarına hızlı bir şekilde bağlayamama sorununun önümüzdeki günlerde çözüleceği belirtildi.

Google, CES 2024’te Fast Pair teknolojisinin önümüzdeki ay Google TV ürünlerine geleceğini duyurdu.

Neredeyse tüm Android TV ve Google TV cihazlar, Bluetooth kulaklıklara ses aktarma özelliğini destekliyor, ancak cihazınıza bağlı olarak eşleme işlemleri farklılık gösteriyordu. Örneğin TCL marka televizyonlarda, Bluetooth kulaklıkları eşleştirildiğinde ses için “otomatik” geçiş değişmiyor, bu nedenle cihazda farklı kulaklık kullanmak için ayarlar sekmesine girmek gerekiyordu.

Google TV’deki Hızlı Ayarlar’da yerleşik olan bu yeni ses değiştirici, kullanıcıların Ayarlar menüsüne girmeden, hatta izledikleri içeriği tamamen durdurmadan Bluetooth kulaklıklar ile TV hoparlörleri arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyacak.

Diğer TV markalarına da sunulması bekleniyor!

Google’ın demosu TCL QM8’deydi ancak gelecekte aynı özelliğin diğer TV markalarına da sunulması bekleniyor. Ayrıca bu teknolojinin, mevcut Google TV setlerinde yapılan güncellemeler yoluyla da kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

TCL, bu özelliğin Google TV serisinde destekleneceğini zaten doğrulamıştı. Ancak Google, daha önceki bir brifingde bu özelliğin tüm Android TV işletim sistemine sahip cihazlarda geniş çapta destekleneceğini doğrudan açıklamadı.
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Kaynak: Shıft Delete

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