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Teknoloji Google Türkiye’de 15’inci yılını kutluyor
Teknoloji

Google Türkiye’de 15’inci yılını kutluyor

Teknoloji şirketi Google, 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye’de 1.4 milyon istihdam oluşturdu. Şirketin desteklediği dijital ekonominin büyüklüğü 150 milyar TL’ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:42:00 -
Google Türkiye’de 15’inci yılını kutluyor

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı sağlayarak dünyanın içinde bulunduğu dönüşüm rüzgârında ülkemizin de yerini almasına destek oluyoruz. Google tarafından desteklenen Türkiye’deki dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’yi buldu. 2023 yılında bu payın yüzde 4.7 seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz. Bugüne kadar toplam 1.4 milyon kişilik istihdam oluşturan bu dijital ekosistemin Türkiye ekonomisine katkısının 5 yıl içinde 2 kattan daha fazla artacağını düşünüyoruz.”

İstihdama destek

Keteloğlu, teknolojiye erişimi özgürleştirerek yerel oyuncuların global pazara taşınmasına olanak tanıyan Android ekosisteminin de Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağladığına dikkat çekti.
Bu ekosistemle de 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek olduklarına işaret etti.

Keteloğlu, Android’in Türkiye ekonomisine katkısının 2023 yılında 193 milyar TL’ye vararak gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2.7’sini oluşturacağını öngördüklerini kaydetti.

KOBİ’lere yardım

Google ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında yerel ihtiyaca yönelik birçok ürün ile proje ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar programı kapsamında KOBİ’lere hibe ve kredi yardımı yapılıyor.

Google Dijital Türkiye Platformu’yla 1.5 milyon bireye ve esnafa dijitalleşme yolculuklarını hızlandıracak birçok ücretsiz çözüm olanağı sunuluyor. Turizm sektörünün dijitalleşmesine destek olmak üzere de Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) iş birliğiyle binlerce işletmeye ve çalışana beceri kazandırılıyor.

Yeni hikayelere teşvik

Google Oyun ve Uygulama Akademisi’yle Türkiye’nin dijital oyun ile uygulama ekosistemini büyütmek amaçlanıyor.

Akademinin ilk yılında 2 bin genci mezun etmeyi ve yüzde 50 kadın kotasıyla kadınların teknoloji sektöründe daha etkin şekilde yer almalarına katkıda bulunmak hedefleniyor.

Google, yeni garaj hikâyelerinin çıkmasını teşvik etmek ve iyi fikri olan uygulama geliştiricilerini desteklemek için kurulan Google Geliştirici Toplulukları’yla (GDG) da yakın çalışıyor. Google Geliştirici Toplulukları, 2021 başından beri salgına rağmen Şanlıurfa’dan Tekirdağ’a 35 farklı ilde 90 farklı üniversiteden 110 bin geliştiriciyi profesyonel geliştirici topluluklarıyla buluşturdu.

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