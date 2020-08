Google Translate dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir Google hizmetidir. Google Translate son yıllarda dünya üzerinde yaygın kullanılan platformlar arasında yer almıştır. Google Translate kelimesi Google'da en çok arananlar listesinde yer alıyor. Bu da Google Translate’in ne kadar küresel kullanıma sahip olduğunu göstermektedir.

Google Translate ne zaman kuruldu?

Google Translate ilk olarak Arapça ile İngilizce çevirisi yaparak 28 Nisan 2006'da hizmete başladı. Bugün ise Google Translate ile 100’den fazla dilin çevirisini yapabilmek mümkün.

Google Translate nasıl kullanılır?

Yazımızın bu kısmından Google'ın hizmeti olan Google translate’in nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz. Google Translate aracılığı ile kelime ve cümle çevirisi yapabildiğiniz gibi aynı zamanda görselden çeviri, belgeden çeviri, sesli çeviri gibi alternatif hizmetleri de vardır.

Tap to translate nedir?

Google Translate’in Android işletim platformu olan cihazlarda kullanılan Tap to Translate özelliği de bulunmaktadır. Tap to Translate özelliğini kullanmadan önce aktif hale getirmelisiniz. Bunun için öncelikle Google Translate sayfasını açın. Sayfanın sol üst köşesinde yer alan menüye girin. Daha sonra Ayarlar seçeneğini tıklayın. Burada karşınıza çıkan Tap to Translate’I işaretlyerek Tap to Translate'i Etkinleştir seçeneğini tıklayın. Bu özellik sayesinde bir web sitesinde bir metni veya paragrafı seçtiğiniz zaman sayfanızın sağ tarafında Translate simgesi otomatik olarak çıkacaktır. Bu özellik ile kolaylıkla çeviri yapabilirsiniz.

Google Translate görsel çevirisi nasıl yapılır?

Google Translate fotoğraf, görsel çeviri özelliği Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kullanılabilir. Google Translate fotoğraf çevirisi için öncelikle Google Translate’e girin, ardından açılan sayfada kamera işaretine tıklayın. Bu kısımdan telefonunuzda bulunan galeride yer alan bir fotoğrafın çevirisini de yapabilirsiniz ya da anlık fotoğraf çekip çektiğiniz fotoğrafın görselini de aratmanız mümkün.

Google Translate ile web sitesi çevirisi nasıl yapılır?

Google Translate web sitesi çevirisi için kullanışlıdır. Google Translate web sitesi çeviri işlemi yalnızca bilgisayar üzerinde yapabilmektedir. Google Translate web sitesi çeviri işlemi için çeviri yapmak istediğiniz sitenin bağlantı adresini çeviri kutucuğuna yapıştırın. Çevirmek istediğiniz Dil seçeneğini tıklayın. Bu aşamadan sonra web siteniz arzu ettiğiniz dile çevrilmiş olacak.

Google Translate sesli çeviri nasıl yapılır?

Google Translate sesli çeviri özelliği de oldukça pratik bir uygulamadır. Üstelik bu özelliği telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan da kullanabilirsiniz. Google Translate mikrofon işaretini tıkladıktan sonra çevirmek istediğiniz cümleyi söyleyin. Ardından hızlı bir şekilde Google Translate sesinizi dilediğiniz ile çevrilecektir.