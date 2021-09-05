Google, Taliban'a karşı harekete geçti! Flaş hamle

Google'ın eski Kabil hükümetinin hesaplarını Taliban'dan korumaya çalıştığı iddia ediliyor.

Reuters'ın bildirdiğine göre Google, Afganistan'da yönetimi Taliban'ın devralmasından sonra eski Afganistan hükümet'nin hesaplarını kilitledi.

İddialar üzerine Google Reuters'a yaptığı açıklamada belirli hesapları kilitlediklerini açıkça doğrulamadı, ancak Afganistan'daki durumu izlerken "ilgili hesapları güvence altına almak için geçici önlemler aldıklarını" belirtti.

Reuters'e kilitlenen hesapları bildiren kaynak, eski bir hükümet çalışanıydı. Taliban'ın geçen ay kendisine verileri ajansının sunucularına kaydetmesini söylediğini aktardı.

Taliban aynı zamanda zaferi esnasında ABD ile çalışan Afganları tanımlamak için kullanılabilecek ABD ordusuna ait biyometrik cihazları ele geçirmişti.

Taliban'ın söz konusu hesaplar üzerinden geçmiş dönemde yapılan yolsuzluklara, ABD ve Batı ile geçmiş hükümetin ilişkilerine ve diğer hassas bilgilere erişebileceği belirtiliyordu.

Hesapların bu amaçla kilitlendiği tahmin ediliyor.