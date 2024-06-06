Google, rekabet yasası davasıyla karşı karşıya: 17,4 milyar dolarlık reklam tekeli! Mahkeme karar verdi

Dava ilk olarak Kasım 2022’de Çikolata Fabrikası’nın çevrimiçi reklamcılık endüstrisindeki hakim konumunun reklam gösteren İngiliz web sitelerine ve uygulamalarına zarar verdiğini savunan Ad Tech Collective Action LLP tarafından açılmıştı.

Ad Tech, web sitesinde “Google’ın, şirketlerin hakim durumunu kötüye kullanmasını yasaklayan rekabet yasasını ihlal ettiğini iddia ediyoruz.” diyor.

“İddia, çevrimiçi görüntülü reklamların satışından gelir elde eden tüm Birleşik Krallık merkezli web sitesi ve uygulama yayıncılarının, Google’ın uygulaması nedeniyle mali kayıplara maruz kalmış olabileceğini ve tazminat alma hakkına sahip olabileceğini iddia ediyor.”

Ad Tech, “Tazminat, Google’ın rekabet yasasını ihlal etmemesi durumunda kazanmanız gereken yüksek reklam satış gelirlerini yansıtmalıdır.” diyor. Davada, 13,6 milyar £ tazminat talep ediliyor.

Google, Ad Tech’in iddialarının “yanlış anlaşıldığını” çünkü Microsoft testi olarak adlandırılan testi tatmin edecek kadar kesin karşı olgular sunmadığını ileri sürerek CAT’den davayı reddetmesini isteyerek davayı daha başlangıç ​​aşamasında kesmeye çalıştı.

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Karşıolgusallar, hiçbir şeyin gerçekleşmediği varsayımsal bir dünyayı tanımlar; bu durumda, Google’ın rekabete aykırı davranışta bulunduğu iddia edilmeseydi ne olurdu? Finansal hasarın belirlenmesinde karşı olgusallar önemli olduğundan Google, Ad Tech’in davasının karşı olgusal senaryolardaki ayrıntı ve doğruluk eksikliğinden dolayı başarısız olduğunu, bunun da Microsoft testini geçemediği anlamına geldiğini savundu.

Maalesef arama devi açısından CAT ikna olmadı.

CAT, son dosyasında “Talep Formunun ilgili karşı olguları daha açık bir şekilde açıklayabileceğini kabul ediyoruz.” dedi. “Ancak yukarıdaki paragraftaki yorumlarımızı göz önünde bulundurarak PCR’nin karşı olgusallığının, Google’ın karşılaması gereken davayı bilmesi için yeterince savunulduğunu düşünüyoruz.”

Mahkeme ayrıca Google’ın Ad Tech’in çevrimiçi reklam endüstrisini gerçekçi olmayan bir doğruluk düzeyinde modellemesini gerektirecek kadar yüksek bir eşik önerdiğine de dikkat çekti. Hatta Mahkeme Başkanı Marcus Smith bu konu hakkında Google’ın ana avukatını sorguya çekti ve Ad Tech’in sağladığı karşı olgusal modelin mükemmel olmasa da yeterince iyi çalıştığını ve duruşmada düzeltilebileceğini söyledi.

CAT, “Microsoft testi adalete erişime engel değildir.” diyor. “Bireysel iddialarda olduğu gibi toplu yargılamalarda da genel kural, savunulabilir iddiaların yargılamaya devam etmesi gerektiğidir.”

Google ayrıca Ad Tech tarafından yapılan taleplerin zaman dilimi hakkında şikayet etti ve Ocak 2014’ten Eylül 2015’e kadar olan zararların artık peşine düşülemeyecek kadar eski olduğunu ve Mart 2023’te yapılan şikayetin Kasım 2022’deki ilk başvurudan sonra geldiğini belirtti. Mahkeme, bunun ana davada çözülmesi gereken bir mesele olduğunu söyledi.

Çikolata Fabrikası’nın davayı düşürmek için yaptığı son çaba, yayıncılar ve yayıncı ortaklarından oluşan davacı sınıfının çıkar çatışması yaşadığını söylemekti; ancak CAT aynı fikirde değildi ve Google’ın duruşmada bu konuda bir şeyler yapabileceğini söyledi.

Google’ın hukuk ekibinin ilgilenmesi gereken bir dava daha

Uluslararası bir şirketin dünyanın bir yerinde bir davaya karışması alışılmadık bir durum olmasa da, bu yıl Google, özellikle reklam uygulamalarıyla ilgili olarak birkaç ülkede aşırı miktarda dava ile karşı karşıya kaldı.

Öte yandan Google, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer 18 eyalet tarafından yasa dışı tekel oluşturduğu gerekçesiyle dava ediliyor ve son zamanlarda tazminat ödemeyi teklif ederek jüri duruşmasından kaçınmaya çalışıyor. Kuzeyde Kanada, Google’ın reklamcılık faaliyetlerine ilişkin dört yıllık araştırmasını genişletti.

Dünyanın diğer ucunda Google, 2.1 milyar € talep eden bir Avrupa davasına sürüklendi. Japonya’da ise reklam işi, Yahoo Japan’a karşı rekabeti engelleyici eylemler nedeniyle sadece hafif bir ceza aldı. Ancak, Japonya’da bile Google, ince bir buz üzerinde ve eylemlerini düzeltmezse sonuçlarla karşılaşabilir.

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