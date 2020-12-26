Google Pixel 6'nın tasarımları sızdı! Ön kamerada bomba özellik

Telefonların ön kamerasının ekranda kapladığı yer, yakın gelecekte tarihe karışacak gibi görünüyor. 2020'de akıllı telefon üreticileri arasındaki yarışı hızlandıran konu başlıklarından biri de ekran altı kamera teknolojisiydi ve bu teknolojiyi hayata geçiren ilk üretici olan ZTE, Axon 20 5G'yi dünyanın pek çok bölgesinde satışa sundu bile.

ZTE dışında Xiaomi ve Oppo'dan da ekran altı kameraya sahip telefonların yolda olduğuna dair haberler gelmeye başlamıştı. Aynı şekilde Samsung'un da 2021'de karşımıza ekran altı kameralı bir telefon ile çıkması bekleniyor. Şimdi bu yarışa Google da dahil olmuş gibi görünüyor zira şirket; D903, 618 olarak anılan ve Pixel 6 olduğu tahmin edilen bir telefonunu bu teknoloji ile beğenimize sunmaya hazırlanıyor.

Fotoğrafın sol kısmında Google Pixel 5 görünüyor. Orta ve sağ kısımda ise Google'ın patentini aldığı modeller bulunuyor. Google'ın patent görselinde ortaya çıkan bu bilgiye göre D903, 618 olarak anılan Pixel 6'nın tasarımında telefonun ön tarafında görünen bir kamera yok. Bu da haliyle, Google'ın hızla yükselişe geçen bu trende dahil olduğunu düşündürüyor.

Henüz bu yeni telefon ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil ve patentte de doğrudan ekran altı kameraya dair bir ibare yer almıyor. Eğer Google'ın üstünde çalıştığı ve bu teknolojiyi bizlere sunacağı telefon tahmin edildiği gibi Pixel 6 ise yakın zamanda cihazla ilgili yeni haberler de gelmeye başlayacaktır.

Ekran altı kamera teknolojisi, tıpkı katlanabilir telefonlarda olduğu gibi yavaşça hayatımıza dahil olacak gibi görünüyor.

Kaynak: Webtekno