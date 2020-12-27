Google Pixel 6: İşte teknoloji devinin yeni telefonu

2021'in telefonları yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Gelecek yılın ilk haftalarında Samsung'un Galaxy S21 serisi telefonları görücüye çıkacak; sonrasında da pek çok yeni telefonun duyurusu olacak. iPhone 13 de Eylül ya da Ekim ayında çıkışını yapacak.

Diğer yandan Pixel serisi telefonlarını sürdüren Google da boş durmuyor ve bu kez sıra Google Pixel 6'ya geldi. Telefonun özellikleri henüz netleşmezken, sızan ilk görüntüye bakıldığında yeni telefonla ilgili bazı ipuçları ortaya çıkıyor.

Pixel 6'daki en büyük değişiklik ön kameranın ekranda yer almaması olacak. ZTE Axon 20 5G model telefonda olduğu gibi Google, ön kamerayı ekranın altına gizleyecek. Bu kamera, yüksek kalitede fotoğraflar çekebilecek yeni nesil bir sensöre de ev sahipliği yapacak.

Pixel 5 serisine kıyasla daha ince ekran çerçeveleri kullanması beklenen Pixel 6, arka yüzde ise Pixel 5 ile aynı kamera modülüne sahip.

2021'in sonbahar aylarında satışa sunulması beklenen telefonun çıkış tarihine bakıldığında iPhone 13 serisi ile rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

Pixel 6 serisi telefonlarla ilgili sızan başka bir bilgi ise bulunmuyor.