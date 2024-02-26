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Teknoloji Google MWC 'pes' dedirten yeni yenilikleri duyurdu: bu kez piyasayı yaktı geçti! Bir kritik zafer daha
Teknoloji

Google MWC 'pes' dedirten yeni yenilikleri duyurdu: bu kez piyasayı yaktı geçti! Bir kritik zafer daha

Yeniakit Publisher
2024-02-26 18:39:00 -
Google MWC 'pes' dedirten yeni yenilikleri duyurdu: bu kez piyasayı yaktı geçti! Bir kritik zafer daha

Google Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeniliklerini duyurdu. Yapay zeka odaklı özelliklerini de duyuran Google'ın yaptığı duyurular dikkat çekti.

Google da İspanya'da düzenen MWC 2024 kapsamında yeniliklerini duyurdu. Yapay zeka odağındaki gelişmelere ek olarak Android için geliştirmeler ve Gemini'yle ilgili müjdelenen duyurular dikkat çekti.

GOOGLE YAPAY ZEKAYI ANDROID'E ENTEGRE ETMEK İSTİYOR

Buna göre Google Mesajlar uygulamasının içinde artık üretken yapay zeka temelli Gemini'ye erişim sağlanacak. Bu sayede kullanıcılar akıllı özelliklere ulaşabilecekler. Mesajlarda, mesaj taslaklarının hazırlanmasını sağlayacak olan Gemini, aynı zamanda etkinlikler planlamayı sağlıyor.

Bu özellik ilk etapta İngilizce çıkacak ve şu anda beta testlerinde.

Aynı şekilde Andorid Auto için de yapay zeka odaklı yenilikler duyuruldu. Kullanıcılar sürüş sıasında gelen mesajların içeriğini daha güvenli şekilde öğrenebilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Google, Gemini ve Android tarafını daha entegre çalıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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