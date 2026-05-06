  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel’in engellediği Aytun Çıray küplere bindi! “Özgür Özel haine gösterdiği hoşgörüyü bana gösteremedi!” Hem peygamberimize hakaret etti hem İslam’a ‘kazık’ dedi! Sözde karikatürist Pehlevan’a mahkemeden kıyak İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu uyarı Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’ Siber Güvenlik Kurulu toplandı! "Dijital devlet" ibaresi eklendi Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı! Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı SAHA 2026’da ASELSAN fırtınası: TUFAN ve KILIÇ ilk kez vitrinde!
Teknoloji Google, Microsoft ve xAI diz çöktü! Hükümete kapıyı açtılar
Teknoloji

Google, Microsoft ve xAI diz çöktü! Hükümete kapıyı açtılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Google, Microsoft ve xAI diz çöktü! Hükümete kapıyı açtılar

Microsoft, Google ve xAI şirketleri, ABD hükümeti ile imzaladığı anlaşma kapsamında, ulusal güvenlik testlerinin yapılması amacıyla yeni yapay zeka modellerine erken erişim sağlayacak.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi (CAISI) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Google DeepMind, Microsoft ve xAI ile yeni anlaşmalar yapıldığına işaret edilerek, CAISI'nın genişletilmiş sektör işbirlikleri aracılığıyla en uç yapay zeka yeteneklerini daha iyi değerlendirmek ve yapay zeka güvenliğini geliştirmek amacıyla dağıtım öncesi değerlendirmeler ve hedefli araştırmalar yürüteceği vurgulandı.

CAISI'nın sınır yapay zeka geliştiricileriyle yaptığı anlaşmaların yapay zeka modellerinin kamuya sunulmadan önce değerlendirilmesini mümkün kıldığına değinilen açıklamada, merkezin bugüne kadar henüz yayımlanmamış son teknoloji modeller dahil 40'tan fazla değerlendirmeyi tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, geliştiricilerin ulusal güvenlikle ilgili yetenek ve risklerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için sıklıkla güvenlik önlemleri azaltılmış veya kaldırılmış modelleri CAISI'ya sunduğu belirtildi.

CAISI Direktörü Chris Fall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bağımsız ve titiz ölçüm bilimi, en uç yapay zekayı ve bunun ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için esastır. Bu genişletilmiş sektör işbirlikleri, kritik bir anda kamu yararına çalışmalarımızı ölçeklendirmemize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ destekli savunma teknolojileri SAHA 2026'da olacak
Yapay zekâ destekli savunma teknolojileri SAHA 2026'da olacak

Teknoloji

Yapay zekâ destekli savunma teknolojileri SAHA 2026'da olacak

Yapay zekâ tehdidi büyüyor: Riskli meslekler açıklandı
Yapay zekâ tehdidi büyüyor: Riskli meslekler açıklandı

Teknoloji

Yapay zekâ tehdidi büyüyor: Riskli meslekler açıklandı

Çin-ABD teknoloji yarışı kızışıyor: Pekin'den Meta'ya yapay zeka vetosu
Çin-ABD teknoloji yarışı kızışıyor: Pekin'den Meta'ya yapay zeka vetosu

Teknoloji

Çin-ABD teknoloji yarışı kızışıyor: Pekin'den Meta'ya yapay zeka vetosu

Hackerlar yapay zekâdan beklenen etkiyi alamıyor
Hackerlar yapay zekâdan beklenen etkiyi alamıyor

Teknoloji

Hackerlar yapay zekâdan beklenen etkiyi alamıyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23