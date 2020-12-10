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Teknoloji Google Klavye tasarımı değişiyor! İşte yeni hali
Teknoloji

Google Klavye tasarımı değişiyor! İşte yeni hali

Android cihazların vazgeçilmez klavye uygulaması olan Google Klavye tasarımı ile ilgili bir değişikliğe gidiyor. Birçok üreticinin cihazlarına varsayılan olarak yerleştirdiği uygulama için yakında bazı değişiklikler söz konusu olacak. Yeni tasarımdan ekran görüntüleri haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:46:00 -
Google Klavye tasarımı değişiyor! İşte yeni hali

Uygulamanın 10.1 numaralı güncellemesini yükleyen beta kullanıcıları farklı bir tasarımla karşılaştı. Yeni güncelleme ile klavyenin yazı tipi Google Sans olarak değişti, bununla beraber harfler daha sıkışık olarak sıralandı. Aydınlık temada harflerin arkaplanı daha koyu, karanlık temada ise daha açık renge getirildi.

Bu yeniliklerin Pixel UI tasarımına daha benzer bir görünüm sağladığını söylemek mümkün. Radikal boyutta değişiklikler yapılmamış olunsa da genel olarak daha minimalist bir tasarıma gidildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Eğer yeni tasarımı beğenmediyseniz üzülmenize gerek yok, kullanıcıların eski tasarıma dönebilmesi için bir ayar bulunuyor.

Bu yenilikler şu an için sadece beta kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Yenilikleri şimdi denemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

1.  Play Store’daki Google Klavye indirme sayfasına gidin

2. Aşağıya kaydırıp “Beta programına katılın” bildirimini bulun

3. ‘Katıl’ seçeneğine dokunup açılan onay kutucuğundan onay verin

4. Birkaç dakika bekleyip sayfayı tekrar kontrol edin, beta programına eklendiğinizde uygulama adının yanında ‘(beta)’ ibaresi belirecektir.

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