Google, İmamoğlu'nu eskitti! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıntı yaptı
Arama motoru Google İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Eski İBB Başkanı" olarak tanımladı. İmamoğlu'da buna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıntı yaparak bir tweet attı.
İnternet arama motoru Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazanlar karşılaştıkları ekranla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Google, İmamoğlu'nu "Eski İBB Başkanı" olarak tanımladı. Google'dan konuya ilişkin açıklama gelmezken, İmamoğlu bu duruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir şok da Google'dan geldi.
Görevden mi alındı?
Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazanlar karşılarına çıkan ekranla büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini görenlerin aklına "Görevden mi alındı?" sorusu geldi.
İmamoğlu paylaşım yaptı
Konuya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirilen BM zirvesinde moderatörle arasında geçen diyaloğa gönderme yaptı. Google Türkiye'yi etiketleyen İmamoğlu, "I speech kürsü" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı BM'de ne demişti?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatörden farkında olmadan Türkçe konuşarak kürsüye çıkmak istemişti.
İkili arasında şu diyalog yaşanmıştı:
Erdoğan: Excuse me, kürsü?
Moderatör: What do you need?
Erdoğan: I speech kürsü.