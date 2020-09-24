  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Google, haritalar üzerinden koronavirüs vaka sayılarını gösterecek
Dünya

Google, haritalar üzerinden koronavirüs vaka sayılarını gösterecek

ABD'li teknoloji devi Google, koronavirüse karşı düğmeye bastı. Şirket, günlük hayatta birçok kişinin giderken kullandığı Google Haritalar uygulaması ile insanların gideceği yerlerde ne kadar risk altında olduğunu göstermeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:16:00 -
Google, haritalar üzerinden koronavirüs vaka sayılarını gösterecek

Google Haritalar yakın zaman sonra 100 bin kişi başına düşen vaka sayısını ülkelere göre gösterecek.

Aynı zamanda bir ok trendin yukarı veya aşağı olduğunu da gösterecek.

Günlük hayatta birçok kişinin giderken kullandığı Google Haritaların, insanların gideceği yerlerde ne kadar risk altında olduğunu göstermeyi hedefliyor.

220 ülkeden verilerin işleneceği haritanın bazı noktalarında ise şehir, ilçe gibi detaylı vaka bilgisine de yer verilecek.

Haritaya işlenecek verilerin Johns Hopkins, New York Times ve Wikipedia gibi birçok yetkili kaynaktan geleceği açıklandı. Bu kaynakların, Dünya Sağlık Örgütü gibi halk sağlığı kuruluşlarından, hükümet sağlık bakanlıklarından, eyalet ve yerel sağlık kurumlarından ve hastanelerden veri aldığı da belirtildi.

Google tarafından yapılan açıklamada, “Bu günlerde dolaşmak daha karmaşık olsa da, umuyoruz ki bu Google Haritalar özellikleri, olmanız gereken yere mümkün olduğunca güvenli ve verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır.” denildi.

Verilerin bu hafta içinden itibaren haritalara yüklenmesi bekleniyor.

Nasıl çalıştırılır?

Google Haritalar'ı açtığınızda, ekranınızın sağ üst köşesindeki katmanlar düğmesine dokunun ve ‘COVID-19 bilgisi’ne tıklayın. Ardından, baktığınız bölgenin 100.000 kişi başına 7 günlük ortalama yeni koronavirüs vakası ve vakaların yükseliş mi yoksa düşüş eğiliminde mi olduğunu gösteren bir etiket göreceksiniz. Ayrıca bölgenin rengine göre de vaka sayısındaki artış ve düşüşü görebileceksiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernan..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı