Google, haritalar üzerinden koronavirüs vaka sayılarını gösterecek

Google Haritalar yakın zaman sonra 100 bin kişi başına düşen vaka sayısını ülkelere göre gösterecek.

Aynı zamanda bir ok trendin yukarı veya aşağı olduğunu da gösterecek.

Günlük hayatta birçok kişinin giderken kullandığı Google Haritaların, insanların gideceği yerlerde ne kadar risk altında olduğunu göstermeyi hedefliyor.

220 ülkeden verilerin işleneceği haritanın bazı noktalarında ise şehir, ilçe gibi detaylı vaka bilgisine de yer verilecek.

Haritaya işlenecek verilerin Johns Hopkins, New York Times ve Wikipedia gibi birçok yetkili kaynaktan geleceği açıklandı. Bu kaynakların, Dünya Sağlık Örgütü gibi halk sağlığı kuruluşlarından, hükümet sağlık bakanlıklarından, eyalet ve yerel sağlık kurumlarından ve hastanelerden veri aldığı da belirtildi.

Google tarafından yapılan açıklamada, “Bu günlerde dolaşmak daha karmaşık olsa da, umuyoruz ki bu Google Haritalar özellikleri, olmanız gereken yere mümkün olduğunca güvenli ve verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır.” denildi.

Verilerin bu hafta içinden itibaren haritalara yüklenmesi bekleniyor.

Nasıl çalıştırılır?

Google Haritalar'ı açtığınızda, ekranınızın sağ üst köşesindeki katmanlar düğmesine dokunun ve ‘COVID-19 bilgisi’ne tıklayın. Ardından, baktığınız bölgenin 100.000 kişi başına 7 günlük ortalama yeni koronavirüs vakası ve vakaların yükseliş mi yoksa düşüş eğiliminde mi olduğunu gösteren bir etiket göreceksiniz. Ayrıca bölgenin rengine göre de vaka sayısındaki artış ve düşüşü görebileceksiniz.