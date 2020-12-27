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Teknoloji Google Haritalar bölgenizdeki koronavirüs vakalarını gösterecek! Tepki gecikmedi...
Teknoloji

Google Haritalar bölgenizdeki koronavirüs vakalarını gösterecek! Tepki gecikmedi...

Son yüzyılın en büyük küresel felaketi koronavirüs salgınıyla mücadele, tüm dünyada sürüyor. İnsanların yakından takip ettiği konulardan biri de, son covid-19 bilgilerinin anlık görülebildiği uygulamalar ve haritalar oldu. Son dönemde birçok yeni özellik kazanan Google'ın 'Haritalar' uygulaması, güncel vaka sayılarını gösterecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:56:00 -
Google Haritalar bölgenizdeki koronavirüs vakalarını gösterecek! Tepki gecikmedi...

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri en güncel haliyle gösteriyor. Google'ın yeni güncellemesiyle birlikte Google Haritalar artık bir bölgedeki kovid-19 vakalarının sayısını gösterecek.

Son 1 haftalık veriler google maps'te

Uygulama bunun yanında şimdiye kadarki toplam vaka sayısını ve hayatını kaybeden insanların sayısını da yer verecek. Uygulamayı kullanan kullanıcılar son 1 haftalık durumu da öğrenebilecek.

Google, koronavirüs salgınına dair verileri Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan anlık olarak sağlayacak. Her iki özellik de önümüzdeki günlerde Android Google Play Store ve iPhone App Store'da kullanıcılarına sunulacak.

Google Haritalar'ın bir diğer önemli özelliği ise, toplu taşıma durumunu kullanıcılarına göstermesi. Uygulama, gerçek zamanlı olarak kullanıcılara tren veya otobüsteki doluluk oranını vererek sosyal mesafeyi koruma konusunda fikir sahibi olmayı sağlıyor.

 

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