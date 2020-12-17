  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Google ekransız akıllı bileklik üretecek
Teknoloji

Google ekransız akıllı bileklik üretecek

Google'ın ekransız bileklik için yeni bir patent aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 01:50:00 -
Google ekransız akıllı bileklik üretecek

Son zamanlarda birçok yeniliğe imza atan Google, iddialara göre yepyeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. ABD Patent ve Marka Ofisi sertifikasyon ajansının web sitesinde, şirketin ekransız akıllı bileklik için aldığı patent ortaya çıktı.

Bileklik, patentte yer alan çizimlere göre herhangi bir ekrana sahip değil. En azından çizimlerden bilekliğin bir ekrana sahip olmadığı anlaşılıyor. Bu durum, Xiaomi Mi Band 1 ve Xiaomi Mi Band 1s modellerini akıllara getiriyor. Bilekliğin sağlık verilerinin takibine dair tüm sensörlerini de bünyesinde barındırdığı düşünülüyor.

Ancak ekransız akıllı bileklik ile ilgili bilgiler şu anlık bunlarla sınırlı. ABD merkezli teknoloji devi söz konusu bilekliğe ilişkin herhangi bir açıklama yapmış değil.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus isim ‘Ankara unutmaz’ dedi ve açıkladı: Türkiye'ye karşı her yola başvuracaklar
Dünya

Rus isim ‘Ankara unutmaz’ dedi ve açıkladı: Türkiye'ye karşı her yola başvuracaklar

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı dünyasının Türkiye'nin ken..
Sosyal medya sallandı! Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a olay benzetme
Gündem

Sosyal medya sallandı! Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a olay benzetme

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Adolf Hitler'e benzetti...
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay