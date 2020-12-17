Google ekransız akıllı bileklik üretecek

Son zamanlarda birçok yeniliğe imza atan Google, iddialara göre yepyeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. ABD Patent ve Marka Ofisi sertifikasyon ajansının web sitesinde, şirketin ekransız akıllı bileklik için aldığı patent ortaya çıktı.

Bileklik, patentte yer alan çizimlere göre herhangi bir ekrana sahip değil. En azından çizimlerden bilekliğin bir ekrana sahip olmadığı anlaşılıyor. Bu durum, Xiaomi Mi Band 1 ve Xiaomi Mi Band 1s modellerini akıllara getiriyor. Bilekliğin sağlık verilerinin takibine dair tüm sensörlerini de bünyesinde barındırdığı düşünülüyor.

Ancak ekransız akıllı bileklik ile ilgili bilgiler şu anlık bunlarla sınırlı. ABD merkezli teknoloji devi söz konusu bilekliğe ilişkin herhangi bir açıklama yapmış değil.