Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyayı saniyeler içerisinde yerinizden hiç kalkmadan dolaşabilirsiniz. Özellikle pandemi sürecinde 3D dünya turları konusunda vatandaşlar daha detaylı araştırmayar yapmaya başladı. Google Earth kullanıcılarına böyle bir deneyim imkanı sağlıyor. Peki, Google Earth ücretli mi?

Google Earth nedir? | Google Earth ne işe yarar?

Google Earth’ün nasıl kullanıldığını araştıranlar “Google Earth ne işe yarar?” konusunu araştırıyor. Google Earth uydulardan çekilen fotoğrafların bulunduğu, dünya turu yapabileceğiniz, haritalar üzerinde çizim yapabileceğiniz bir yazılım.

Google Earth indir | Google Earth nasıl yüklenir?

Google Earth uygulamasını mobil cihazlarına indirmek isteyenler “Google Earth nasıl indirilir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Google Earth’ü bilgisayarınıza çeşitli uygulama barındıran sitelerden indirebilirsiniz. Google Earth’ü mobil cihazlarınıza ise Play Store ve App Store’den indirmeniz mümkün.

Google Earth ücretli mi?

Dünya turunu çıkmak isteyenler Google Earth uygulamasının ücretli olup olmadığını merak ediyor. Google Earth uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Arzu ederseniz bilgisayarınızdan “google.com/intl/tr/earth” internet sitesi üzerinden dünya turuna çıkabilirsiniz.

Google Earth Türkiye

Google Earth dünya haritasına tıklayıp Türkiye’yi bulduktan sonra ülkemizin pek çok ilinde gezinme imkanı buluyorsunuz. Bunun için bir il seçmeniz ardından da sağ alt köşede bulunan “insan” figürüne tıklamanız yeterli. Bazı şehirleri 2D bazılarını ise 3D gezinmeniz mümkün.

Google Earth sokak görünümü nasıl yapılır?

Google Earth’te dünya turuna çıkmak birkaç saniyenizi alacak bir iş. Dünya haritasından bir ülke seçin. Ardından söz konusu ülkede bir şehir belirleyin ve insan figürüne tıklayarak sokaklarda gezinmeye başlayın.

Google Earth 3D

Google Earth sayesinde kimi şehirlerde 3 boyutlu dolaşma imkanı bulabiliyorsunuz.

Google Earth harika resmi kaydetme

Pek çok kişi Google Earth'te harita kaydedip edemeyeceğini merak ediyor. Google Earth'te harita kaydetme özelliği bulunuyor. Bunun için bir ülkeye bir şehre gidin ve sol panelde bulunan yerlerim kısmına tıklayarak dosya kaydet işlemini tamamlayabilirsiniz.